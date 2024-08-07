男客刺傷人 維珍航班急降

日本傳媒報道，維珍航空一架周一由澳洲昆士蘭開恩茲飛往日本東京的客機，在飛行期間有一名男乘客用原子筆刺傷另一名女乘客，飛機隨即緊急降落東京羽田機場。涉事男子被當場制服，飛機降落後由東京警方逮捕，相信他與遇襲女子互不相識，警方正調查事件。（綜合報道）