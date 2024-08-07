刀煞襲擊案演變騷亂 英首相開會商對策

【本報綜合報道】英國首相施紀賢周一召開緊急應變小組會議，就近日利物浦附近城鎮紹斯波特持刀襲擊案觸發針對移民和回教徒社區的騷亂商討對策。

將特訓警員組常備軍應對 施紀賢在會後表示，無論動機如何，這些行為都不是示威，而是純粹的暴力，政府不會容忍對清真寺或回教徒社區的襲擊。所有被確認參與騷亂的人都將會受到法律制裁。

施紀賢批評社交網的不實資訊造成民憤，表示會成立由特別訓練警員成立的「常備軍」應對騷亂。

英國內政大臣顧綺慧警告說，在全國各地極右翼暴徒焚燒酒店、襲擊警察並給英國街頭帶來混亂之後，施暴者將面臨懲罰。目前已有420多人被捕，隨着當局搜索錄像以查明所有涉案人員的身份，接下來還會有更多人被捕。英國國家警察局長委員會負責人強調，暴力騷亂是嚴重的犯罪行為，會被判處長期監禁。

港府提醒在英市民注意安全 港府昨日提醒身在英國或計劃前赴英國的港人要注意人身安全。政府又提醒市民，香港對英國發出的黃色外遊警示仍然生效，而計劃前赴或已在英國的港人應留意局勢，提高警惕，注意安全，避開人群聚集的地方，並留意當地就最新情況的公布。