賀錦麗奪提名打總統戰 明州州長做副手

獲得99%民主黨代表支持 美國民主黨全國代表大會黨代表當地周一完成為期5天的電子投票，副總統賀錦麗獲得近4,600名黨代表支持，佔投票人數的99%，正式獲得該黨的總統候選人提名。賀錦麗翌日在社交平台X宣布，選擇了明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz）為其副手。

總統拜登不敵黨內逼宮，上月21日宣布退出總統選舉，改為全力支持賀錦麗接替他參選，並把所有競選資源轉移給她，她在之後的32小時內迅速獲得超過提名門檻的黨代表支持；提名門檻為1,976名黨代表。民主黨全國委員會上周四開始就該黨總統候選人提名舉行電子投票，在沒有其他競爭者下，賀錦麗周一正式獲得總統候選人提名，在11月總統選舉與共和黨總統候選人特朗普爭奪入主白宮。賀錦麗是美國史上首位代表主要政黨出戰總統選舉的女性有色人種。

在篤定成為民主黨總統候選人後，賀錦麗公布沃爾茲為其副手，同晚她將與競選搭檔在費城天普大學一起首次公開亮相，展開她為期5天的競選行程，涵蓋6個搖擺州的7個城市。賀錦麗表示，沃爾茲作為一名州長、一名教練、一名教師及一名退伍軍人時，均竭盡所能，形容他加入團隊實在太好，並呼籲支持者踴躍捐款。

曾在傾向共和黨選區任眾議員 沃爾茲是美國前陸軍國民警衞隊成員，也當過教師，他成為明尼蘇達州州長前，曾在傾向共和黨的選區擔任眾議員，證明他對農村白人選民具有吸引力。

沃爾茲在擔任州長期間支持進步政策，例如提供免費學校午餐和擴大帶薪工人休假等措施。明尼蘇達州是民主黨傳統票倉，鄰近威斯康辛州和密歇根州兩個關鍵州份。

本報綜合報道