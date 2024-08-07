美撤限制 向以移交航空炸彈

【本報綜合報道】伊朗及黎巴嫩真主黨聲言報復以色列之際，美國一方面向中東增派戰機、軍艦及防禦系統，另一方面解除向以色列運送Mk83航空炸彈的限制，連同1,700枚Mk82航空炸彈一併移交。

以可取用境內美軍庫存 《今日以色列報》周一報道，拜登政府在中東局勢轉趨緊張前，決定取消數月前向以色列禁運Mk83的限制。以軍早前入侵加薩南部拉法，美國憂慮有大批平民傷亡，讓載運Mk82往以色列的船隻押後出發。其後拉法沒有出現人道災難，美國遂同意放行Mk82及Mk83。但沒有迹象表明，美國同意向以色列付運1,800枚Mk84航空炸彈。Mk82、Mk83及Mk84每枚重量，分別為227公斤、454公斤及908公斤。

報道續稱，美國還解除以色列取得額外彈藥的限制。以軍可取用存放以色列境內的美軍庫存，包括空對空導彈。美國計劃增加在以色列的彈藥庫存，必要時可快速移交，縮短運輸時間。以色列空軍認為，一旦北部地區爆發衝突，Mk84將是關鍵武器。以色列空軍強調，加薩戰爭期間彈藥儲備量一直高於維持北部戰備所需的臨界水平。惟美國扣起3,500枚Mk82及Mk84多月，更減少運送其他必需彈藥，令以色列的彈藥管理變得更嚴格。

另外，聯合國表示負責加薩地帶人道救援工作的聯合國巴勒斯坦難民救濟和工程處 (UNRWA) 其中9名員工，可能涉及巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯去年10月7日突襲以色列一事，他們已被解僱。