美司令訪以商中東區內聯合戰備

【本報綜合報道】美國中央司令部司令庫里拉正在中東動員協防以色列，他周一到訪以色列，與國防軍總參謀長哈列維及國防部長加蘭特會面。另外，以軍據報已向總理內塔尼亞胡和加蘭特提交先發制人打擊黎巴嫩真主黨的計劃。與此同時，黎巴嫩真主黨昨日出動無人機及發射火箭，攻擊以色列北部城市納哈里亞。以色列傳媒報道，至少7人受傷。

真主黨襲以北釀7傷 庫里拉與哈列維開會評估當前區內局勢，集中討論安全與戰略問題、區內聯合戰備。國防軍指，以軍將持續深化與美軍的關係，加強區域穩定及兩軍協調。庫里拉其後與加蘭特會面，哈列維亦與會，三人商討了協調美以軍方之間的國防合作，以及如何在面臨伊朗及其代理人的侵略性行動時擴大國際聯盟。加蘭特指，庫里拉此時訪以，是把美國對以色列的支持直接轉化為行動，以美之間的關係是不可動搖的。

加蘭特同日到特拉維夫一個地下空軍指揮中心，視察國防軍應對伊朗報復攻勢的準備工作，他指必須為所有可能性做準備，包括迅速轉守為攻。加蘭特檢視了空軍的準備情況，他指敵人因以軍的能力而正在小心審視行動，但以軍需準備所有可能性，包括快速投入進攻，所有作戰部隊都有機會要執行進攻任務。

以軍提交先攻黎巴嫩計劃 以軍北方司令部司令戈爾丁（Ori Gordin）周日向北部城市的首長透露，以軍已完成進攻計劃，應對與真主黨的衝突升級。報道指，由於北部前沿局勢升級的機會增加，國防軍已向內塔尼亞胡和加蘭特提交軍事計劃，先發制人攻擊真主黨和黎巴嫩，不能讓敵人認為以色列正在等待他們行動。

加蘭特稱必須為所有可能性做準備 。