伊朗報復隨時開始 料與真主黨分2波攻以

美要求約旦卡塔爾施壓緩和局勢 以色列在德黑蘭暗殺巴勒斯坦回教激進組織領袖哈尼亞後，伊朗誓言發動報復攻勢，令中東局勢一觸即發。伊朗總統佩澤希齊揚周一表示，以色列將為所犯罪行得到回應。美媒引述華府官員指，預料伊朗和黎巴嫩真主黨會向以色列發動兩波攻勢，但仍未清楚行動的時間。

拜登指示團隊與以密切合作 美國總統拜登、副總統賀錦麗周一進入白宮戰情室與國家安全團隊開會，聽取有關中東局勢的匯報。白宮國家安全委員會官員向拜登匯報指，情報機關估計涉及兩波攻勢，一波來自真主黨，另一波來自伊朗及數個其代理人，但不知是真主黨抑或伊朗會首先行動，以及如何實施攻擊，相信兩者仍在擬訂計劃，均未決定到底想做甚麼。官員亦匯報了為緩解局勢和加薩地帶停火協議談判而持續進行的外交努力，拜登指示國安團隊盡可能與以色列密切合作，協調防禦可能的報復攻勢。

美媒指，伊朗代理外長巴蓋里周一召集外國使節開會，重申伊朗對以色列的報復行動將是明確而果斷。巴蓋里向外國使節指出，美國與部分歐洲國家串謀支持以色列，這些進犯不能沒有回應，伊朗的行動會是明確而果斷。報道引述一名阿拉伯國家外交官指，伊朗官員預告將在未來48小時內開始。伊朗於今年4月13日破天荒直接打擊以色列時，有提前知會鄰國發動攻擊時間，惟今次欠缺相關資訊，美國官員只能監視蛛絲馬迹，包括伊朗移動導彈就位等，暫時仍未知攻擊形式和具體時間。

美強調加薩停火為首要事務 美國則繼續外交斡旋，拜登周一與約旦國王阿卜杜拉通電話，國務卿布林肯則分別致電卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德和埃及外長舒克里，要求對方向伊朗和真主黨施壓緩和局勢，同時強調加薩停火協議仍然是拜登政府的首要事務。布林肯表示，華府全天候進行密集的外交活動，只是傳達一個簡單訊息，就是各方必須避免讓事態升級，達成加薩停火協議來打破這循環是至關重要。

美國國務院發言人米勒透露，美國一直通過外交渠道敦促各國告訴伊朗，中東局勢升級和再次攻擊以色列不符合伊朗利益。他指，這是中東地區的關鍵時刻，美方正為所有可能情況做準備，不認為報復攻勢是無可避免，正嘗試阻止，但一旦以色列受襲，美國將防衞以色列。

美國已向區內增派軍事資產，緊急調動原本位處太平洋的林肯號航母打擊群前往中東，接替另一艘航母羅斯福號，同時加派一個F22戰機機群，機群配備可擊落來襲導彈的空對空武器。美國官員透露，目前羅斯福號打擊群位於阿曼灣，兩艘可擊落巡航導彈和彈道導彈的驅逐艦則部署東地中海，黃蜂號兩棲攻擊艦為旗艦的兩棲戰備群亦在同一海域，以防需要進行非作戰性的疏散行動。本報綜合報道