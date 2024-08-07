紅河峽谷景區塞車 滯留遊客鼓譟

【本報綜合報道】內地多名遊客近日在網上發布影片，顯示遼寧省撫順市清原縣的紅河峽谷漂流景區內，因交通擠塞導致大量遊客滯留，人群包圍售票處高呼「退票」。事件導致公安及政府介入。清原縣文旅部門周日回應稱，滯留遊客已獲補償。

當局介入 獲退票及補償

遊客王女士表示，她上周六組織團隊到景區體驗漂流。下午2時許，他們經歷塞車後到達景區，沒想到景區內基本沒人維持秩序，他們成功趕上最後一波漂流，但抵達漂流終點後，本應接遊客回售票處的大巴沒有出現，導致他們要徒步兩小時回去。還有些遊客經核查門票後到達漂流起點，卻發現根本沒有船。