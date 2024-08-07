7大江河流域全面進入主汛期

【本報綜合報道】應急管理部周一發布消息，多方會商研判認為本月中國7大江河流域已全面進入主汛期，東北、華北、華東、華中、華南、西南、西北等局部地區可能存在洪澇災害風險，長江、黃河、海河、松遼流域部分河流或現超警洪水。本月料有兩至3個颱風登陸或明顯影響華南和華東沿海地區，強對流天氣極端性增強，風雹災害或呈點多面廣特點。

國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部近日會同多部門召開會商會，研判本月全國自然災害風險形勢。分析認為，東北、內蒙古中東部、華北、華東北部、華中北部、華南南部、西南地區南部、西北地區東部、新疆北部等地降水較常年同期偏多，部分地區洪澇災害風險高。廣東、福建、海南、雲南等地中小河流或發生超警洪水，另受高溫融雪和降雨影響，新疆部分河流亦可能發生超警洪水。

本月料3颱風影響沿海地區 據預測，西北太平洋和南海海域本月可能有3至4個颱風生成，較常年同期偏少。其中有兩至3個颱風登陸或影響中國沿海地區，接近常年同期，以西北路徑為主，主要影響華南、華東沿海，可能有颱風北上影響長江以北地區。此外，全國大部分地區本月氣溫料較常年同期偏高，其中江南、江淮、黃淮局部地區高溫乾旱風險較高。