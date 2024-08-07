深圳橙雨預警 四川泥石流10死

【本報綜合報道】內地本周繼續面對強降雨和高溫天氣，廣東省深圳市氣象台昨日中午12時53分向南山區、福田區、寶安區、光明區、龍華區、珠江口、深圳灣、羅湖區（東曉、清水河、桂園、東門、筍崗街道）和龍崗區發布雷雨大風橙色預警信號，要求當地迅速落實各項防風防雷電措施，立即停止戶外活動和作業。有民眾指出，部分地區更下起冰雹。

中央氣象台預計，昨日至周五西北地區東部、四川盆地西部、華北、黃淮及內蒙古等地將迎來較強降雨，陝西、甘肅、寧夏、四川盆地、內蒙古等地部分地區有暴雨。氣象專家指本輪強降雨的中心位於陝西、甘肅、寧夏一帶，部分地區單日雨量可達100毫米以上，局地發生山洪、地質災害的氣象風險高。四川省甘孜州康定市姑咱鎮區域上周六突發山洪泥石流災害，截至周一已造成10死、17人失聯，省財政廳向甘孜州國庫緊急調度資金5,000萬元人民幣（約5,451萬港元）。應急管理部等周一亦向暴雨成災的吉林省，增撥1.8萬件生活安置類中央救災物資。