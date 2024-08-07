冷氣難免 廣東逼40℃夏日炎 穩定供電存挑戰

全省紅橙黃高溫預警共逾百個 內地多地持續酷熱，截至昨日早上9時，廣東陽山、韶關、仁化發出高溫紅色預警信號，全省還有87個高溫橙色預警信號和13個高溫黃色預警信號生效中，預計未來3天全省天氣持續炎熱，最高氣溫普遍介乎35℃至37℃之間，部分市縣可達38℃至39℃。另在江蘇、浙江、上海等東部地區的高溫天氣亦破紀錄，用電激增恐導致供應緊張。

10省市酷熱 地表可逾60℃ 上月底高溫版圖還只盤據在山東、江蘇、浙江、上海、安徽、湖北等地，周日已佔據山東、河南以至廣東、海南大片區域，影響逾10省市。江蘇南部、安徽南部、上海西部、浙江、江西中北部等地高溫持續時間最長，或持續至下周日，這些地方一天內的高溫時長可達10至13小時，多地地表溫度將逾60℃。

因應今夏極端高溫，民眾對冷氣空調的需求增加導致用電量急升，電力需求激增恐導致供應緊張。浙江國有電網上月起，建議電動車的車主在晚間稍後才充電，錯開每天用電高峰，又建議民眾在氣溫比較溫和時關掉冷氣。

浙江促企業保障工人防暑 高溫天氣持續下，浙江省人力社保廳上周六要求企業嚴格執行高溫天氣作業規定，不得安排懷孕女員工在35℃以上的高溫天氣從事室外露天作業，以及在33℃以上的工作場所作業，最大程度減少建築工人、搬運工人、環衞工人等重體力勞動者高溫時段的戶外工作時間。

該省人力社保廳也要求企業做好生產組織管理，盡量避開酷熱時段作業，適當增加勞動者休息時間和輪換班次，提供符合要求的防護用品、防暑降溫飲料、保健用品等。

地市級以上氣象主管部門所屬氣象台發布日預報氣溫最高達40℃以上時，企業應停止安排勞動者室外露天作業；日最高氣溫37℃以上、40℃以下時，安排勞動者室外露天作業的時間累計不得超過6小時，不得安排勞動者在當日氣溫最高時段3小時內在室外露天作業；日最高氣溫35℃以上、37℃以下時，應採取換班輪休等方式，縮短室外露天連續作業時間，不得安排加班。本報綜合報道