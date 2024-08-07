唐山打人案民警舉報遭違規審訊 官方否認

【本報綜合報道】轟動一時的河北唐山燒烤店涉黑打人案近日再引起關注，一名基層民警周一實名舉報，稱唐山市曹妃甸區辦案人員違規審訊自己，只為讓自己背黑鍋。但唐山市專項工作組昨日通報，對方反映辦案人員對其違規審訊、強定罪名、舉報未反饋、申訴程序拖延等問題，工作組已通過調閱卷宗、查看留置訊問錄像、核對筆錄、查閱其本人懺悔書、與有關人員談話等方式核查，認定其反映問題均不屬實。

拒跟稿讀 遭拍枱威脅 唐山市公安局路北分局前民警陳志偉在辦理燒烤店打人案件時，涉未按照辦案規定處警執法，且在醫院發現主犯陳繼志後故意不履行職責，放任對方離開，造成惡劣社會影響。他構成濫用職權罪，被判囚1年1個月，判決後未提出上訴。陳志偉在片中出示自己的身份證和前警官證，自稱從異省外地舉報，又指自己根本不是負責出動的民警，在當日凌晨3時才被臨時要求出警，期間做了大量工作。

陳志偉表示，受訪時當着唐山市多個部門十幾名工作人員的面，如實說了出警用時10餘分鐘，並拒絕跟新聞稿讀「出警5分鐘」，但被現場的市級領導拍桌子、嚴厲命令和威脅。

他指控，自己後來被採取留置措施時，唐山市曹妃甸區辦案人員違規審訊，以獲得非法筆錄，掩蓋事件真相。他又稱，從前年9月初被扣押到去年7月獲釋，曾多次向組織內、法院、檢察院等部門申訴案件存在的問題，卻無下文。唐山市專項工作組通報反駁上述指控，針對出警時間問題，核查確認他在採訪前與處警人員商議隱瞞後對外公布，另一人已被依法處理。

陳志偉