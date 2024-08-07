幹部言論被指偏袒美國 體育總局介入調查

國家體育總局有關負責人對記者表示，近日網上出現質疑當局下屬單位袁姓幹部通過個人社交媒體發布不當言論的訊息。負責人強調網絡空間不是法外之地，當局堅決落實全面從嚴治黨部署，嚴格管理監督黨員幹部言行，嚴肅查處違規違紀違法行為，絕不姑息。當局感謝廣大網民對體育的關注支持，為中國體育代表團征戰巴黎奧運會營造良好的輿論環境，將全力以赴打好後面的比賽，做好相關工作。