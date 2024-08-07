幹部言論被指偏袒美國 體育總局介入調查
【本報綜合報道】國家體育總局自行車擊劍運動管理中心副主任袁昊然近日加入討論中美游泳隊藥檢爭議，被質疑偏袒美國，民眾甚至向紀委舉報。國家體育總局昨日回應指，已關注到相關情況，並立即開始調查處理。
國家體育總局有關負責人對記者表示，近日網上出現質疑當局下屬單位袁姓幹部通過個人社交媒體發布不當言論的訊息。負責人強調網絡空間不是法外之地，當局堅決落實全面從嚴治黨部署，嚴格管理監督黨員幹部言行，嚴肅查處違規違紀違法行為，絕不姑息。當局感謝廣大網民對體育的關注支持，為中國體育代表團征戰巴黎奧運會營造良好的輿論環境，將全力以赴打好後面的比賽，做好相關工作。
「紫臉」問題歸結國內轉播偏色
大批自媒體近日發文要求美國和相關藥檢組織，解釋很多白種運動員游泳之後為何會變「紫臉」，質疑無人敢問，中國運動員還沒比賽卻被迫當面尿檢數十次。袁昊然發表看法，將「紫臉」原因歸結於國內轉播服務偏色，網民怒斥他為美國辯解，更有人翻出其以往貼文，批評內容大量誹謗、抹黑和攻擊中國。
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