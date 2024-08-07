江蘇人大前副主任 增控倒賣土地使用權

劉捍東涉賄 罕有罪名指損國家利益 最高人民檢察院周一發布消息，江蘇省人大常委會前黨組成員、副主任劉捍東涉嫌受賄、濫用職權、非法倒賣土地使用權案，經國家監察委員會調查、江蘇省揚州市公安局偵查終結，由湖北省襄陽市人民檢察院審查起訴，近日向襄陽市中級人民法院提起公訴，當中涉嫌一項罕見罪名。

檢察機關起訴指控，劉捍東利用多個職務便利為他人獲取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大。擔任江蘇省江浦縣委書記、縣長，江蘇省南京市委常委、南京市浦口區委書記，江蘇省財政廳黨組書記、廳長兼省地方稅務局黨組書記等職務期間，他在土地使用權出讓、免徵土地增值稅等事項上濫用職權，致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失，情節特別嚴重。他又與他人共同非法倒賣土地使用權，情節特別嚴重，檢方認為應以受賄罪、濫用職權罪、非法倒賣土地使用權罪追究其刑責，一人犯數罪應數罪並罰。

去歲卸任 同年受查 今年3月檢察機關對劉捍東決定逮捕時，他涉嫌的罪名為受賄、濫用職權。內媒指出，他這次被起訴增加多一條非法倒賣土地使用權罪，在受查官員當中並不多見。劉捍東於1959年8月出生，長期在江蘇工作，2018年1月任江蘇省人大常委會副主任、黨組成員，至去年卸任，同年4月被通報受查。本報綜合報道

劉捍東