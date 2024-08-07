美國人在華關押 家屬埋怨未被重視

【本報綜合報道】俄羅斯與西方多國在土耳其斡旋下，上周四完成冷戰結束以來最大規模換囚行動，涉及7個國家共24人。美媒周二報道，被關押在華美國人的家屬表示，看到相關新聞後心情複雜，希望美國政府積極與中國談判，讓他們被關押的家人早日返美。

盼獲列為不當拘押 據報道，美國國務院確認被中國不當拘押的3名美國人，分別是早年在中國因製造及販賣毒品落網的德州商人斯維登（Mark Swidan）、因間諜罪在華被判囚的美籍華裔商人李凱，以及2006年起被監禁的加州牧師林大衞。然而，美媒另曾報道美國教師麥克馬洪（David McMahon）和小威爾士（Nelson Wells Jr.）的案件，二人分別於2013和2014年被中國關押，但未獲官方認定為不當拘押。

小威爾士的父母曾與美國眾議院議長約翰遜就兒子情況通話，今年3月前往華盛頓會見多名官員，爭取將其子列入被不當拘押的美國人名單，但進展非常緩慢。

李凱的兒子哈里森表示，其父親得到的關注無法與那些知名度更高的被拘留美國公民相提並論，他們無數次要求與總統拜登會面卻未獲回應，敦促他在11月總統選舉前採取行動。斯維登的母親凱瑟琳也怒批拜登從未給她打電話，也沒讓她去白宮，甚至未公開提到其子的名字。