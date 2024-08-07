金門議會促台政府參建接廈門大橋

【本報綜合報道】台灣金門縣議會「跨黨派問政聯盟政團」與「無黨籍聯盟政團」號召逾百名全縣基層民意代表，響應建請中央支持興建金廈大橋與金門縣設為非軍事區的聯署活動，獲得幾乎所有縣議員、鄉鎮民代表及各村里長支持。相關團體周一舉行記者會，呼籲兩岸政府正視金門人民心聲。

跨黨派問政聯盟召集人陳泱瑚表示，經收集各方民眾心聲，長久期盼的多項重大民生建設均被中央漠視，呼籲兩岸政府納為共融發展政策參考採納。他表示，「陸水供金」工程造福金門百姓，解決地區長年飲用水匱乏之苦，周一適逢「兩岸通水」6周年，他們盼望未來兩岸政府在通水合作的基礎上，能進一步開啟「通電」、「通橋」、「通氣」等民生建設，為金門融合發展打下基礎。

另盼全縣設為非軍事區 針對日前陸方宣告已啟動興建廈金大橋工程，陳泱瑚表示金廈咫尺之隔，「小三通」航運渠道讓兩地人民生活關係更密切，經濟生活圈已成大環境趨勢，希望台灣政府以民生為本，在兩岸本於平等、互利、互惠與和平穩定發展前提下，合力讓金廈大橋建設早日實現。金門縣議會兩政團也持續倡議設立「金門縣為非軍事區」試點，避免後輩子孫再陷戰事之苦，讓百姓安居樂業過生活。