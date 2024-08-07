台運輸艦赴太平島海委會主委取消到訪

【本報綜合報道】去年6月成軍的台灣海軍玉山級船塢運輸艦玉山號，周一在成功級巡防艦陪同巡航下抵達太平島，完成南海南沙群島首航，海巡署巡防救難艦嘉義號亦同行。海委會主委管碧玲原定昨日乘空軍C130運輸機飛往太平島，但由於天氣欠佳而取消行程。

海委會此前表示，管碧玲昨日會偕同人事行政總處人事長蘇俊榮及數位發展部長黃彥男登太平島，目的是慰問島上官兵及頒發加菜金，表達關懷嘉勉及肯定之意，並期許官兵堅守崗位。這是賴清德政府上台後，首度派遣中央部會官員登島視察。

管碧玲表示，這是「守土有責、長官有愛」的行程，要實地了解並改善官兵生活及需求，但因天氣因素取消。相關單位表示，對於管碧玲登島有既定的標準作業流程，並沒因她要去視察而多作準備，且在南海已有海巡署的巡護任務，海巡人員依照既定勤務操演。有專家認為，海委會主張太平島作為人道救援之用，對台美關係與兩岸氛圍都有加分，往好的方向發展。