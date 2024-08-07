謝鋒：中國與世界分享改革紅利

他指出，當今世界變亂交織，全球經濟前景不確定性增加，開放已成全球「稀缺品」，一些國家選擇以鄰為壑、內病外治；中國則堅持刀刃向內，通過全面深化改革、完善制度，防範化解風險、應對挑戰，將繼續主動對世界張開雙臂，也期待世界向中國敞開懷抱。

對於經濟正面臨消費、房地產市場和地方政府債務等挑戰，謝鋒指中國將繼續以改革促發展，進一步解放和發展生產力，強調多個國際機構已將今年中國經濟增速預期上調至5%以上。中國媒體對此次會議的報道大多積極正面，但一些西方媒體則持不同看法，被問到是甚麼造成這種溫差，他強調「耳聽為虛，眼見為實」，中國下一步將繼續優化人員往來便利措施，讓外國朋友在華旅行更方便舒心。