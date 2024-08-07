傳美軍設施進駐澳洲外島制華

據報道，美國海軍今年6月發布一份關於印太地區各種基地基礎設施建設的招標書，將科科斯群島列為可能的項目選址，反映美軍尋求進入印度洋地區的機會。美國海軍設施工程系統司令部太平洋艦隊分部發言人向英媒表示，上述項目可能支持也可能不支持美國海軍陸戰隊輪駐澳洲達爾文部隊。

該島機場勢擴建

科科斯群島被形容為美國向中國大陸施壓阻止攻台的關鍵地理位置，專家指該島更接近美方預計會發生衝突的地區。澳洲曾透露，今年將在該島擴建機場，供更重型的軍用飛機使用，包括P8A反潛巡邏機。澳洲國防軍發言人回應指，目前美國沒有在科科斯島投資，但稱美澳密切合作，推進他們在澳洲各地部隊態勢合作。