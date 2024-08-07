歐盟指賺點數方案致兒童成癮 TikTok允撤回
【本報綜合報道】歐盟早前對中國影音分享平台抖音海外版TikTok新版Lite展開調查，包括看影片賺點數獎勵方案造成兒童成癮。歐盟委員會周一表示，TikTok同意永久撤回該獎勵方案，以遵守歐盟的《數碼服務法》，因而結束相關調查。
稱願意遵《數碼服務法》
歐盟行政部門表示，TikTok現已做出具有法律約束力的承諾，撤回上述在歐盟的獎勵方案，也不會推出任何規避該決定的其他計劃，任何違反承諾的行為都會立即構成違反《數碼服務法》，並可能處以最高相當於其全球年營業額6%的罰款。歐盟委員會官員指，執法人員對結果感到滿意，因迅速取得成效，保護了包括未成年人在內的歐盟公民。
有美媒指出，雖然這項和解協議適用於歐盟正調查的TikTok Lite獎勵方案，卻非全面禁止TikTok未來推出任何獎勵功能，意味歐盟委員會尚未正式認定TikTok違反《數碼服務法》。但TikTok一旦違反承諾將立即面臨制裁，毋須再開展新調查，故美媒認為該平台有相當大的合規動機。
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