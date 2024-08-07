歐盟指賺點數方案致兒童成癮 TikTok允撤回

稱願意遵《數碼服務法》

歐盟行政部門表示，TikTok現已做出具有法律約束力的承諾，撤回上述在歐盟的獎勵方案，也不會推出任何規避該決定的其他計劃，任何違反承諾的行為都會立即構成違反《數碼服務法》，並可能處以最高相當於其全球年營業額6%的罰款。歐盟委員會官員指，執法人員對結果感到滿意，因迅速取得成效，保護了包括未成年人在內的歐盟公民。