埃及古墳金箔符護體 印證墓主顯赫地位

距今2500年 助揭開習俗貿易發展 埃及沿海城市達米埃塔（Damietta）早前出土一個墓園，考古學家近日挖掘出63座墳墓，埋葬的遺體旁擺放有金器、硬幣和陶器等隨葬品。經研究推測，這些墳墓距今已有2,500年歷史。埃及旅遊和文物部表示，新發現或有助揭開當地墓葬習俗以及古代對外貿易發展。

美媒昨日報道，考古學家在一個陶瓷花瓶內，發現38枚屬於托勒密王朝時代（公元前305年至公元前30年）的銅幣。

黃金雕像硬幣陶器陪葬 他們另在墳墓中發現金箔護身符及巫沙布提俑的陪葬人偶，它們被視為保護和引導剛去世的人踏上來世之旅，可追溯至埃及第26王朝（公元前664至公元前525年）。埃及旅遊和文物部表示，新出土的銅幣、陶器等文物，可證明達米埃塔在古代是多個歷史時期重要的貿易中心。

開羅美國大學埃及學教授伊克拉姆（Salima Ikram）表示，墓葬出土的文物尤其是金箔護身符和華麗黃金雕像，反映墓主當時地位顯赫，可見這個城市當時十分重視社會階級。考古學家發現有不同規格的墓穴反映墓主人身份的不同，認為當時民眾將不同社會和財富階層的人埋在同一個墓園，這種埋葬方式特別有趣。本報綜合報道