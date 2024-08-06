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悉尼機場擬改革航班分配
澳洲政府將會向國會提交法案，改革新南威爾士省悉尼機場的航班時段分配方式，用作騰出更多的航班起降時間，讓新的航空公司可以更容易獲得航班升降時段，促進澳洲最繁忙的悉尼機場競爭力。（綜合報道）
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