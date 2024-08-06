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諾獎物理學家李政道逝世
中國科學院外籍院士、美籍華人物理學家李政道於周日早上，在其美國加州三藩市家中辭世，享年98歲。1957年是年僅31歲的李政道與同是華裔物理學家的楊振寧一起因弱作用下宇稱不守恒的發現，同獲諾貝爾物理學獎。（綜合報道）
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