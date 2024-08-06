兩岸國際

譚德塞關注剛果猴痘情況

自去年9月以來，非洲國家剛果的猴痘病例激增。世界衞生組織總幹事譚德塞周日表示，考慮召集一個專家委員會，就非洲的猴痘疫情是否應宣布為國際關注的突發公共衞生事件提供建議。 （綜合報道）
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