孟加拉示威至少95死 總理辭職往印度

【本報綜合報道】孟加拉周日爆發新一輪反政府示威，數以萬計民眾在首都達卡及多個城市上街，要求總理哈西娜下台，示威者與警方及執政黨的支持者爆發流血衝突，最少95人死亡，逾百人受傷。孟加拉軍方昨日稱，哈西娜已辭職並離境，據報她已坐軍用直升機前往印度加爾各答。

當地傳媒報道，76歲的哈西娜與妹妹坐直升機離開孟加拉，前往「更安全的地方」。有美媒引述消息人士稱，哈西娜已抵達印度東北部城市阿加爾塔拉，並透露印度將為哈西娜提供安全通道。

孟加拉陸軍參謀長扎曼同日發表全國講話稱，將成立臨時政府管理國家，呼籲民眾給予時間尋找解決方案。數千名示威者衝進總理府慶祝哈西娜下台。在示威者衝進總理府前，哈西娜的兒子在社交網發文敦促孟加拉安全部隊遏制抗議示威繼續蔓延。

孟加拉上月因學生團體對公務員職位配額制度不滿而觸發全國大規模示威，造成超過200人死亡。哈西娜指參與新一輪示威的並非學生，而是罪犯，指他們進行破壞，應該以鐵腕對付。當局宣布當地周日下午6時起無限期宵禁，又將周一至周三（7日）列為假期，是當地上月示威以來首次實施宵禁。法院無限期關閉。當局又中斷流動網絡服務，無法使用Facebook和包括WhatsApp等短訊應用程式。

哈西娜