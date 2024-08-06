恐怖主義威脅級別 澳洲兩年來首提高

澳洲總理阿爾巴內塞昨日宣布，把本國恐怖主義威脅級別由「可能」提升至「很可能」，是近兩年來首次調高恐怖主義威脅級別。澳洲對上一次調整恐怖主義威脅級別是2022年11月，當時從「很可能」降至「可能」，理由是極端分子襲擊的風險降低。

阿爾巴內塞表示，全球有政治動機的暴力和極端分子有所增加，世界各國政府都擔心青年人激進化、網絡激進化和新的混合意識形態興起。知情人士則指，今次調整不是由任何潛在恐怖分子或迫在眉睫的具體襲擊情報引發。澳洲的恐怖主義威脅分為5級，分別是第1級「不預期」、第2級「可能」、第3級「很可能」、第4級「預期」、第5級「肯定」。

與2014年應對ISIS（伊斯蘭國）而提升為「可能」的威脅不同，新威脅來自社會的各種邊緣因素，受到反政府陰謀思想和對新冠公共衞生應對措施的不滿而推動，並因加薩戰爭緊張局勢而加劇。知情人士續稱，圍繞加薩戰爭的抗議浪潮是恐怖威脅升級重要因素之一，它使恐嚇、反權威和暴力行為正常化，成為合法抗議的一種形式。

加薩風潮使公民激進化 澳洲安全情報組織（ASIO）總監伯吉斯（Mike Burgess）指出，澳洲的安全環境變得更暴力和不可預測，更多澳洲公民激進化，而且速度很快，更多人願意使用暴力來推動目標，出於政治動機的暴力現在與間諜活動和外國干涉一樣，成為澳洲的主要安全問題。伯吉斯強調，提高威脅等級並不意味ASIO掌握有關當前攻擊計劃或預期即將會有襲擊發生。

伯吉斯指，安全部門於過去4個月處理8宗涉及恐怖主義或作為潛在恐怖主義行為進行調查的事件，案件牽涉持刀攻擊或使用簡易武器攻擊的風險，年紀最小的疑犯只有14歲，最大的有21歲。安全部門相信，現時發生暴力極端主義行為的機會比2022年11月調低風險級別時更高。本報綜合報道

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