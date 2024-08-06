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尹錫悅訪多地視察 慰問韓軍官兵
尹錫悅
【本報綜合報道】南韓總統尹錫悅昨日起休假，將走訪各地視察慰問部隊官兵及相關部門，同時考察地方民生工作。
休假時會聽取工作匯報
尹錫悅將前往多地考察，傾聽前線聲音。尹錫悅休假時間靈活，可能會根據情況調整假期時間。尹錫悅在假期也會工作，包括聽取政府工作匯報。
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