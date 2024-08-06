金正恩稱盡早遏制敵人核威脅

【本報綜合報道】北韓領袖金正恩周日在平壤，出席新型戰術彈道導彈發射車交接儀式。他稱將持續發展北韓軍事力量，盡可能最短時間內遏制敵人一切核威脅，構建更完善、更高水準的核力量自衞態勢。

移交新戰術彈道導彈發射車 金正恩表示，250輛新型戰術彈道導彈發射車已移交給邊境第一線部隊。朝軍憑藉具有壓倒性的攻擊力量優勢，掌握了主導權，實現火力任務空間的多元化，進一步提高戰術核武器的有效性。照片顯示，當天交接的武器或為近程彈道導彈「火星-11丁」發射車，可能實戰部署在軍事分界線一帶。金正恩強調，在全國抗洪之際舉行新型武器交接儀式，體現北韓勞動黨在任何環境下都將持續鞏固國防力量的堅定意志。

金正恩指出，由美國主導的同盟關係已轉變為以核為基礎的軍事集團，本質已發生變化。朝方所面對的美國絕不是其某一屆政府，而是後代也將面對的敵國，對話和對抗雖都能成為朝方選項，但朝方必須更徹底地準備與美國對抗，這是對過去30多年來朝美關係的總結。

有分析指出，金正恩此番言論或強調無論11月美國大選結果如何，都將致力於核武器和導彈的研發。