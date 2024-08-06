澤連斯基證實 援烏F16已投用 加強防空

俄烏戰爭爆發接近兩年半後，烏克蘭總統澤連斯基周日首度證實，空軍在國境內使用美製F16戰機作戰。澤連斯基表示，烏克蘭空軍已揭開新篇章，強調會確保轉向採用西方戰機的新標準。

澤連斯基在一個秘密部署F16的空軍基地發表演講，他指為了加強烏克蘭航空及防空能力，不惜舉行數百次會議及談判，並經常聽到無法成事的回覆。但現在F16抵達烏克蘭已成為現實，澤連斯基為掌控戰機及為國服務的人感到驕傲。澤連斯基感謝丹麥、荷蘭、美國及所有夥伴，支持向烏克蘭援助F16。

指受訓機師及F16不足 澤連斯基拒絕評論F16執行的具體作戰任務，但承認受過訓練的機師及F16數量不足。澤連斯基續稱，期待更多F16抵達烏克蘭，多名機師正在受訓中。他相信夥伴國家會擴大訓練計劃，讓更多機師和工程人員受訓十分重要。澤連斯基透露，正游說鄰近北約國家組成聯盟，協助攔截俄羅斯射往烏克蘭的導彈。

照片顯示，一批原屬於丹麥皇家空軍的F16AM/BM泊在停機坪上，機翼換上烏克蘭空軍軍徽。F16配備了AIM9響尾蛇短程空對空導彈、AIM120先進中程空對空導彈。戰機機翼中段掛架內建了「整合式掛架發射系統」（PIDS）、「電子戰整合式掛架系統」（ECIPS），兩套系統均由以色列埃爾比特系統公司、丹麥特馬公司共同生產，歐洲國家的F16數年前已安裝兩款升級掛架。

PIDS可發射金屬箔條和高熱燄彈，迷惑來襲導彈。ECIPS則包含對抗地面雷達的AN/ALQ-162干擾器、觸發被動防禦系統的AN/AAR-60導彈警告系統，兩者為F16提供全面防護。此外，烏克蘭空軍F16機師看似配備新型瞄準頭盔，它可在面罩上投射飛行資訊，並與飛機系統連動。網傳影片顯示，一架疑似F16飛越烏克蘭南部城市敖德薩上空，執行偵察任務。本報綜合報道