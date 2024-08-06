布林肯告知G7外長 伊朗真主黨日內攻擊

布林肯

【本報綜合報道】美國國務卿布林肯曾向七國集團（G7）外長透露，伊朗和黎巴嫩真主黨最快周一攻擊以色列報復。

傳對以巴停火進展感沮喪 知情官員表示，布林肯周日與G7成員國的外長開視像會議，他指出美方相信伊朗和真主黨兩者都會報復以色列，但未知是甚麼形式，美國亦不知確實的施襲時間，但最快在未來24至48小時內開始，即最快周一。

他又指出，美方正努力盡可能限制伊朗和真主黨的攻擊，以及以色列的反擊行動，以圖打破局勢升級循環，希望G7成員國外長向伊朗和真主黨施加外交壓力，同時要求以色列保持最大克制。他強調，限制報復攻勢的影響是防止全面戰爭之最佳機會，而美軍加強中東部署只是防衞性質。

知情人士形容，布林肯向G7外長闡述以巴停火協議談判進展，感覺他很沮喪，他稱華府在哈馬斯領袖哈尼亞於伊朗德黑蘭遇刺身亡前，相信談判已接近突破，現時比任何時候都更需要停火協議。G7外長發聯合聲明對中東緊張局勢加劇表示深切關注，有可能引發區內更廣泛衝突，敦促所有相關各方不要使當前的報復性暴力的破壞性循環持續下去，建設性地接觸以緩解緊張局勢，沒有任何國家或民族能從中東局勢進一步升級中獲益。