真主黨無人機襲以北軍方設施

【本報綜合報道】黎巴嫩真主黨周一凌晨發射多架無人機，襲擊以色列北部阿耶萊特哈沙哈兒（Ayelet HaShahar）的第91師總部。真主黨指，今次攻擊是作為對以軍在黎巴嫩南部多個地點發動暗殺和攻擊的回應。

以軍指，阿耶萊特哈沙哈兒遭遇火箭彈攻擊，造成一名軍官和一名士兵受傷，已送院治療。同一時間，以色列北部多個接壤黎巴嫩邊境的地區亦響起無人機侵入警報，其後伊爾昂（Yir'on）響起火箭彈警報。黎巴嫩貝魯特國際機場出現爭相離境的安檢人龍，旅客坐在金屬椅上緊盯螢幕上，飛往伊斯坦堡、安曼和開羅等地的航班資訊，孩子靠在父母身上休息。

貝魯特航空大亂 有在貝魯特附近的旅行社經營者表示，接到大量客戶致電稱想離境，恐受困黎巴嫩，惟航班取消和旅客需求不斷增加，要找到機位愈來愈困難，特別是飛往歐洲國家。多國敦促公民盡快離開黎巴嫩，德國漢莎航空和法國航空等航空公司已延後或暫時停飛前往黎巴嫩的航班。中國外交部和中國駐黎巴嫩使館提醒，中國公民密切關注當地局勢發展，近期謹慎前往黎巴嫩，在黎中國公民和機構保持高度警惕，加強安全防範和應急準備。截至周日，共18間國際航空公司取消飛往以色列特拉維夫的本古里安機場，約10萬以色列國民被困國外無法返國。