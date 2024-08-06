以色列遭伊朗報復臨近 美英阿拉伯國組聯盟助抗衡

伊朗和黎巴嫩真主黨針對以色列的報復箭在弦上，以色列安全機構正處於最高戒備，以美國為首、包括英國和阿拉伯盟國的國際聯盟，準備協助以色列阻止和攔截可能來自多方的襲擊，派出戰機和軍艦巡邏。伊朗昨發出航行通告，建議飛經中部、西部及西北部的民航機改變航線，並拒絕美國等國斡旋，直言不關心報復以色列會否觸發戰事。

以色列總理內塔尼亞胡周日召開內閣會議，指以色列與伊朗及其代理人多線作戰，正以強大力量打擊伊朗的每一個分支，準備好應對任何情況，無論是進攻還是防禦，包括考慮在黎巴嫩等地採取預防性的打擊行動。以色列將對任何侵略行為作出回應，無論襲擊來自何方，都會讓敵人付出沉重代價。以色列國防部長加蘭特表示，以軍在陸空防禦都做好充分準備，隨時對任何襲擊做出迅速反應，會讓敵人付出慘重代價。

以官員料遭無人機導彈襲擊多日 以色列官員估計，伊朗的攻勢可能維持多日，涉及多輪無人機和導彈襲擊，目標將更深入以色列，例如特拉維夫、紅海港口城市海法，以及戰略中心和政府部長寓所。以軍近日向北部城市的市長提供文件，描述一旦與真主黨爆發全面戰爭後可能出現的情況，包括停水、停電、通訊和網絡中斷，預計會徵用酒店和學校安置撤離的民眾，必要時會搭建帳篷。

外界質疑以軍至今仍未就伊朗威脅更新民事防護政策，以軍發言人哈加里指後方司令部政策目前維持不變，會盡所能向民眾發出必要警告，做好應對任何威脅的準備。他宣布後方司令部已啟動新系統，可在發生任何緊急情況時向公民的手機發布警報。

美憂以與黎巴嫩真主黨衝突升級 美國國防部日前決定，向中東地區增派戰機及軍艦。美國《航空航天部隊》雜誌援引消息稱，美國空軍一個F22隱形戰機中隊奉命部署中東，配合現時在區內活動的一個F15E戰機中隊、一個F16戰機中隊及一個A10攻擊機中隊。美國副國家安全顧問芬納稱，美國正為所有可能做準備，整體目標是令中東降溫，震懾和防禦來襲攻勢，避免爆發區域衝突。美國正評估伊朗的可能行動，並從多個方面部署，為確保秘密外交渠道有效，芬納拒絕交代當前的外交活動，但美國正與以色列和區內其他盟友密切協調，盡所能確保情況不會失控。他憂慮以色列與黎巴嫩真主黨的衝突升級，使事情變得複雜的是真主黨與伊朗密切結盟。本報綜合報道