嚴打的士違規 逾月查獲588案

【本報綜合報道】上海市交通執法部門聯同公安等自上月1日起持續打擊的士拒載、兜路、多收車費、使用咪錶舞弊裝置，使用廢、假收據等違法行為，已經查獲588宗相關案件，其中虹橋樞紐區佔81宗。警方亦於上周五晚上的專項整治行動檢查了108輛車輛，查處4名違法的士司機，其中兩名涉嫌拒載。

交警上周五晚上9時在申長路、舟虹路交叉口便衣執法，截停謝×所駕駛的士，向對方表示欲前往5公里外一間商場，詎料對方一聽便拒絕前往。按照規定，謝×涉拒絕乘客運送要求的違法行為，初次被查面臨暫停營業15日並處200元人民幣（約218港元）行政處罰，再次受查將面臨吊銷牌照。

增旅遊熱點執法力度 當地交通執法部門表示，下一步不斷放大執法監管效應，在全市範圍，尤其是機場和火車站的樞紐地區，以及外灘、豫園，迪士尼、歡樂谷等旅遊熱點，統籌安排好勤務力量，持續聚焦薄弱時段及易發問題點位，維持高壓嚴管態勢，確保轄區內交通業安全有序。