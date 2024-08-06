稱排走濕氣湧公園 曬背族養生唔聽勸

寬衣解帶見耆老 保安好言告誡遭投訴 上海市不少市民近日在多座公園撩起衣服曬背養生，聲稱有助排走體內濕氣，直言相比起家中，公園空氣更好。不過，「曬背族」的行為引起反感，而公園保安曾多次勸喻對方卻反被投訴。

自上月左右起，中山公園、世紀公園、和平公園及世博文化公園等設有大草坪，或景色優美的公園皆是市民選擇曬背的地點。網傳照片顯示，「曬背族」中年輕女孩多穿着瑜伽服趴在地上曬，男子喜歡赤裸上身穿着短褲曬，更有上了年紀的婦女解開內衣曬。有年輕家長對「曬背族」的行為側目，認為影響小孩身心健康。

每早8時高峰 躺草坪長椅 有公園保安指，最近數周「曬背族」人數愈來愈多，每天上午8至9時及下午3至4時是高峰期，無論男女都會直接撩起上衣躺在草坪或長椅上曬背，由於保安無執法權，上前勸阻反被對方投訴態度惡劣，管理成效較差。不過，疑因近日上海一度達40℃高溫，正午時分公園內的曬背族人數大減，通常改為每天上午8至9時及下午3至4時到公園曬背。

中醫認為三伏天曬背，確實可以祛除濕氣和寒氣，但有醫生指部分人群並不適合曬背，例如陽亢或陰虛者。有曬背網民透露，出現曬傷甚至中暑徵狀，提醒其他人曬背需謹慎，最好穿一件薄衣。

受副熱帶高壓影響，上海中心氣象台昨日上午8時發布高溫橙色預警信號。上海本周仍在副熱帶高壓籠罩下，前期氣溫仍舊猛烈，最高38至39℃。本周後期略有緩和，但也有35至37℃。預計本月12日前後副熱帶高壓有所減弱，持續高溫有望結束。本報綜合報道