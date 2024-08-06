跨4省6.5億走私凍肉香煙案 15人判囚3至8年

【本報綜合報道】浙江海警局聯合公安、邊檢部門近日搗破一宗橫跨浙江、安徽、江蘇、山東4省特大走私案，打擊6個走私犯罪集團，抓獲52名疑犯，涉及逾30次走私活動，涉嫌走私凍品逾2,500噸、7.8萬多條香煙，涉案金額高達6億元（人民幣‧下同，約6.54億港元）。內媒上周六報道，經法院一審宣判，15名主要被告分別被判處3至8年不等有期徒刑，並處10萬元至30萬元（約10.9萬至32萬港元）不等罰金，其餘涉案者正在審理當中。

部門聯合偵破 警方前年調查一系列凍品走私案期間，察覺應×和丁×等4人與多宗案件有關。他們多次在深夜攜帶裝有不明物品的黑色行李袋，頻繁出入省內多間賓館。警方懷疑各人正進行「對保」交易，與走私鏈上下家進行資金對賭、結算與交接，推測他們所攜行李袋裝滿用於走私的現金。

經調查發現，疑犯之一的馬×多次憑藉在越南肉類市場工作經歷，親自策劃將走私凍品秘密轉運至鄰近的江蘇省，進行精細加工與更換包裝，還透過其父親、弟弟的肉類銷售店舖，建構起了一個高效率的資訊與物流體系，將非法凍品銷往國內多地。