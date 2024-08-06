醫院指示患者院外藥房購藥 惹利益輸送嫌疑

【本報綜合報道】山東省濟南市一間醫院的醫生為患者面診後，開出一張手寫處方，指示對方到醫院斜對面藥房購買指定藥物，卻未有向患者透露具體店名，遭民眾質疑醫院和涉事藥房存在利益關係。惟院方醫生表示，醫院藥物未必齊全，並指醫院不准透露藥房名稱。

內媒上周六報道，涉事藥房店外招牌為「新特藥服務中心」，店內的售藥流程指南則顯示藥房名稱為「愛新卓爾大藥房」，疑似曾更改店名。藥房內部格局與醫院藥房相似，當中設有諮詢處、結帳櫃台、審發藥區等，以及張貼清晰購藥流程。

醫生指醫院藥物未必齊全 前往藥房買藥的民眾絡繹不絕，大多數都持有抬頭為某醫院門診處方箋，上面有手寫門診號、患者姓名、診斷結果及所需藥品等，左下角蓋有看診醫生簽章，處方箋在取藥後會被收回。有民眾透露為正在做手術的家人購買一種手術所需藥物，又指藥物為自費購買，花了近千元人民幣。

涉事醫院值班醫生表示，新特藥服務中心並非醫院轄下藥房，而是當地正規的特抗藥藥房，屬於當地醫保指定「雙通道」（定點醫院和定點藥房買藥途徑）用藥藥房。由於醫院藥房規模和醫保政策相對有限，醫院藥房藥物未必齊全，一些特殊用藥只能從這間藥房購買，可以用醫保卡享有醫院的折扣。內媒曾致電新特藥服務中心查詢，相關負責人稱不便接受採訪。