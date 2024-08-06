過度用呼吸機致患者死亡 兩醫生遭釘牌

【本報綜合報道】河北省邯鄲市第一醫院兩名醫生2020年因過度使用呼吸機，導致一名女患者出現多重抗藥性細菌感染後死亡，兩人目前已被吊銷醫師執業證書。死者家屬上周六表示，已收到市衞健委送來處罰文書。

年近九旬的病患張靜華2020年6月因發燒而獲送往涉事醫院，證實患上重症肺炎、I型呼吸衰竭等，之後獲轉入呼吸二科。同年7月，她出現「心跳過速」等症狀，醫護人員為她上呼吸機，呼吸二科主任郭瑞霞當時解釋稱，由於病人身體狀況很差、肺部感染嚴重且存在低氧，故作上述決定。

經過一個月時間，張靜華肺部陸續感染曲霉菌及鮑曼不動桿菌等多重抗藥性病菌，診斷為Ⅱ型呼吸衰竭、感染中毒性休克等，被轉至重症醫學科，5天後死亡。張靜華的兒子孫樹森質疑，母親上呼吸機前血氧飽和度多次檢測為96%至99%，未出現呼吸衰竭，不明白為何院方仍堅持使用，故決定興訟。

終審裁醫院需賠28萬 經司法鑑定，張靜華住院期間症狀一度好轉，後在持續氣道開放及使用呼吸機後，繼發多重抗藥性細菌感染及黴菌感染，最終因重症肺炎、臟器功能衰竭死亡。叢台區法院去年9月一審判處醫院承擔原告七成損失，賠償23萬多元（人民幣‧下同，約25萬港元）。

同年12月，邯鄲中院作出終審判決，判處醫院需負八成賠償責任，並賠償損失26萬多元（約28萬港元）。對於郭瑞霞及主治醫生閆秀萍上月受到市衞健委提出行政處分，孫樹森認為兩人行為還涉嫌構成醫療事故罪，遂向當地公安機關報案。