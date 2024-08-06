山東養牛場爆炭疽 傳5人

專家倡加強病畜無害化處理 山東省聊城市一個肉牛養殖場近日發現個別炭疽病例，引發關注。國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏教授周日表示，針對本次出現集中爆發的感染者，要關注周邊環境潛在的炭疽桿菌污染情況，做到有效地消毒殺菌與監測，特別是加強病畜的無害化處理以及對流行區域的動物注射炭疽病疫苗。

近年來感染炭疽的病例較少見，但聊城市上周五通報，陽谷縣七級鎮一個肉牛養殖場發現炭疽病例，5名直接接觸病畜的養殖場工作人員被診斷為皮膚炭疽。張文宏在「華山感染」公眾號發文詳解發現炭疽感染後應該如何應對。

炭疽難從自然環境中消除 他指出，炭疽是一種古老的疾病，自然感染炭疽的人類病例在全球通常不多，但在特定地區可能會因環境條件和農業實踐或野生動物種群的動態而出現局部爆發。

華山醫院感染科副主任王新宇表示，由於炭疽細菌芽孢可耐受各種極端環境，因此芽孢可在體外以休眠狀態存活很長時間，一旦環境適合又可激活分裂，危害人畜，令炭疽很難從自然環境中消除，有賴疫苗、暴露後預防和焚燒病死牲畜等措施預防。

專家指，炭疽無論通過何種途徑進入體內，感染都可能導致播散性疾病，其病情進展快、病死率高，一旦懷疑感染炭疽需及時治療。炭疽是一種感染炭疽芽孢桿菌造成的同時危害動物和人類的人畜共患的烈性傳染病，大多數情況下影響動物，尤其是草食性動物，人類一般是透過接觸受感染的動物或其產品而意外感染，炭疽發病重點人群主要是從事牛羊牲畜養殖、屠宰和販賣相關製品以及從事皮毛加工處理職業的人員。本報綜合報道