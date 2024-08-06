韓對華出口創21月新高 再成中國第2大進口國

【本報綜合報道】南韓產業通商資源部和南韓貿易協會周日公布數據，上月南韓對華出口同比增長14.9%，達114億美元（約889億港元），為近21個月以來新高，再次成為中國第二大進口來源國。數據顯示，南韓今年頭7個月對華出口累計748億美元（約5,834億港元），中國取代美國再次成為南韓最大出口對象國。據中國海關總署統計，今年上半年南韓在華總進口額中佔6.7%，僅次於台灣的7.6%排名第二。南韓2021年至2022年一直是中國第二大進口來源地，去年被美國反超退居第三，今年上半年重回第二。韓上月造船訂單全球居首英國造船和海運動態分析機構克拉克森研究公布數據顯示，南韓7月承接的造船訂單量佔全球訂單總量40%，超過中國躋身全球首位。7月全球船舶訂單量為237萬修正總噸（CGT），同比減少46%。其中，韓企接單量為96萬CGT，佔40%，為全球第一。中國以57萬CGT（24%）緊隨其後。