環太軍演美擊沉靶艦 圖警告大陸勿武統台灣

塔拉瓦號噸位與解放軍兩棲艦相近 美國海軍太平洋艦隊早前在夏威夷群島及周邊地區，舉行兩年一度的環太平洋聯合軍演，合共29國逾2.5萬人參與。南韓《朝鮮日報》周日報道，演習中擊沉的靶艦塔拉瓦號噸位與中國兩棲攻擊艦相近，意在警告中國切勿武統台灣。

在上月19日的擊沉演習中，美軍F/A-18F戰機發射AGM158C遠程反艦導彈，B2戰略轟炸機也投放被稱為「快速擊沉」（QUICKSINK）的聯合直接攻擊彈藥（JDAM），擊沉排水量3.9萬噸的已退役兩棲攻擊艦塔拉瓦號。

退役兩棲船塢運輸艦杜布克號於同月11日，亦在演習中被擊沉。如台海戰爭爆發，解放軍將出動075型兩棲攻擊艦和071型綜合登陸艦開展搶攤作戰。071型排水量為2.5萬噸，075型則為3.6萬噸，與塔拉瓦號接近。

一旦台海發生衝突，美軍計劃透過AGM158C導彈的精準導引和隱身能力，先行摧毀解放軍軍艦的雷達設施和防空系統，再以B2轟炸機投放QUICKSINK迅速把其他軍艦擊沉，阻止解放軍越過台海攻台。美軍官員指出，如B2轟炸機獲得海上作戰能力，那麼當解放軍海軍在附近海域作戰時，將面臨巨大威脅。

北京：打敗一切侵犯之敵 對於環太平洋聯合軍演擊沉靶艦一事，中國國防部新聞發言人張曉剛大校上月25日回應稱，中國軍隊歷來不信邪、不怕鬼、不怕壓，有決心、有能力、有手段打敗一切侵犯之敵，捍衞國家主權、安全和發展利益。本報綜合報道