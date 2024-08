保守派智庫獻策 助特朗普新施政

美國傳統基金會(The Heritage Foundation)是最代表美國右派親共和黨勢力的智庫,亦對美國政府管治具備極大影響力,其智庫人物一直是扮演在政府和智庫之間穿梭來去的角色。如今智庫藉特朗普代表共和黨出選,發表了「再打造美國管治2025計劃」(Project 2025 Remaking American Governance)。主題是「為民主及美國政治未來之戰」(The Battle for Democracy and the Future of U.S. Politics),目的是要為特朗普度身訂造繼任總統的政策藍圖。