英斬人案掀多地騷亂 首相譴責右翼促鎮壓

13年來最大規模 逾90人被捕 英國紹斯波特持刀襲擊案持續發酵，演變成13年來最大規模騷亂。騷亂上周六蔓延至利物浦、曼徹斯特、利茲、貝爾法斯特、斯托克、赫爾及布里斯托爾，極右翼分子與警員衝突，超過90人被捕並有多名警員受傷。首相施紀賢面臨上台後首場重大考驗，他譴責極右翼煽動暴力浪潮，全力支持警方鎮壓。

利物浦市中心有示威者向警察投擲磚頭、瓶子和照明彈，河畔有大批反移民者大喊「停止船隻」。在貝爾法斯特，有咖啡館遭到數十人以瓶子和椅子襲擊。除了多名警員面部骨折，不少遊客及兒童也在混亂中受傷。施紀賢上周六與內閣成員會面，表示全力支持警方打擊試圖通過恐嚇社區來散播仇恨的極端分子，指出言論自由和近日發生的暴力是兩回事。

研24小時開放法院處理 內政大臣顧綺慧揚言，暴亂者將為騷亂付出代價，他們會被捕、起訴、處罰，並受到包括監禁和旅行禁令在內的全面法律制裁。警方計劃部署4,000警力維持全國秩序，並在街上攔截和搜查任何懷疑攜帶武器的人。司法部正與司法機構、警方及檢方討論24小時開放地方法院，處理與騷亂相關的案件。影子內政大臣祁湛明促請施紀賢及內政部，採取更多措施恢復公共秩序，並向暴徒發出明確信號。

英國法院要24小時開放已是2011年騷亂期間，當年倫敦警方開槍打死懷疑藏械的29歲混血黑人青年達根，引發數千人連續多晚走上街頭抗議，最後演變成警民衝突。紹斯波特血案發生於上月29日，共造成3死10傷。法院為免流言繼續散播，批准公開17歲未成年疑兇拉達凱巴納的名字。他在威爾斯加的夫出生，父母來自盧旺達。本報綜合報道

利物浦有人縱火。 血案中3名死者 施紀賢 赫爾一間電訊公司被人搶掠。 疑兇 拉達凱巴納