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烏擊沉克里米亞俄潛艇
烏軍擊沉頓河畔羅斯托夫號。
【本報綜合報道】烏軍上周六宣稱，在克里米亞半島擊沉一艘俄羅斯潛艇，並破壞S400防空導彈系統。
毀S400防空系統
烏軍在上周五發動襲擊，於克里米亞塞瓦斯托波爾（Sevastopol）擊沉俄羅斯頓河畔羅斯托夫號（Rostov on Don）潛艇，嚴重損壞S400防空系統4個發射器。
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