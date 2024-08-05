委國反對派領袖赴示威現場

【本報綜合報道】委內瑞拉總統馬杜羅上月勝出總統選舉，卻被指涉及舞弊，導致數千名反對派示威者上周走上首都加拉加斯街頭抗議結果，包括反對派的主要領袖馬查多（Maria Corina Machado）。歐盟7個成員國同日呼籲委內瑞拉公布投票紀錄，藉此展示選舉過程完全透明及公正。

歐盟7國籲公布投票紀錄 馬查多抵達現場時獲示威者高聲歡呼，她批評馬杜羅政權以為經過6天殘酷鎮壓可讓他們噤聲，每位示威者都代表委內瑞拉最好一面，克服所有障礙，馬杜羅政權從未如此脆弱。馬杜羅支持者同日響應號召在總統府外集結，馬杜羅指至今已逮捕超過2,000名反對派示威者，揚言祭出最嚴厲懲罰。

意大利、法國、德國、西班牙、荷蘭、波蘭及葡萄牙領袖發表聯合聲明，嚴重關切委內瑞拉局勢，強烈譴責針對委內瑞拉民眾及政治領袖逮捕或威脅行為，強調反對派權利、民眾意願、和平示威及集會自由權利應受尊重。美洲國家組織同日呼籲委內瑞拉實現和解與正義，讓上街民眾找到和平。