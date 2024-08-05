任德龍認出軌致首段婚姻離異

【本報綜合報道】美國副總統賀錦麗鎖定民主黨總統候選人提名，英國傳媒上周六踢爆賀錦麗的猶太裔丈夫任德龍，在首段婚姻與子女的保母發生婚外情，並讓對方懷孕。任德龍同日承認有過外遇導致離婚，而醜聞引起賀錦麗競選團隊恐慌。

對象為子女保母 知情人士透露，任德龍在與任職電影製片人的前妻克斯廷（Kerstin Emhoff）的婚姻內，與子女當時就讀的精英私立小學教師兼保母內勒（Najen Naylor）發生關係。任德龍與克斯廷於2009年結束長達16年婚姻，並於2014年與賀錦麗結婚至今。內勒友人指她未誕下任德龍的骨肉，但報道發現內勒照顧密友的嬰兒期間，一名女嬰身份成疑。報道指賀錦麗結婚前已知任德龍往事，總統拜登的團隊4年前也知悉有關情況。

任德龍承認自己的行為令首段婚姻經歷艱難時期，自己有承擔責任。克斯廷上周六發聲明指，自己多年前出於種種原因與任德龍決定結束婚姻，任德龍是兩人孩子好父親，也一直是她好友。