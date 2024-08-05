華盛頓「薄餅指數」爆錶恐大事先兆

【本報綜合報道】中東戰雲密布之際，美國紐約州州議員蓋勒（Ben Geller）上周六在社交平台「X」發布一則貼文，引起網民熱議，他指出目前首都華盛頓的「薄餅指數」（Pizza Meter）已經爆錶，顯示國防部等政府機構工作量和加班都大幅增加，可能有大事要發生。

「薄餅指數」起源於1990年代初，根據美國軍事及情報機構的薄餅訂單量來「預測」美軍可能行動的一種方法，這個理論成功「預測」幾個歷史事件，例如美國入侵巴拿馬和波斯灣戰爭。蓋勒發布幾張截圖，第一張是一間最靠近國防部的薄餅店，顧客量大幅增加，與此相反的是附近幾家酒吧生意銳減，兩者消長。

或因工作量大增需加班 4月13日伊朗直接打擊以色列時，白宮、國防部等美國政府機構的薄餅訂單爆增。薄餅和伊朗攻擊以色列看似無關，但正如蝴蝶效應理論所述，一個事件能夠引發意想不到的後果，當可能出現重大危機時，相關機構需要應對情況並策劃行動，所以員工會比平常多，當他們在辦公室工作時，會叫外賣薄餅來填飽肚子和提振士氣。