指哈馬斯據點 以轟加薩收容所釀17死

【本報綜合報道】哈馬斯上周六表示，以軍對加薩城一間學校改建的收容所發動襲擊，造成至少17名巴人死亡。

以軍指，襲擊地點是哈馬斯的指揮和控制中心，用於製造和儲存武器和訓練軍隊，又指為了減輕對平民的傷害，使用精確制導彈藥、空中偵察和其他情報。哈馬斯否認是指揮和控制中心。上周六較早時間，以色列空襲加薩南部拉法市一間住宅，6人喪生，而在加薩市亦有另外兩人死亡。以色列一個高級代表團當日短暫逗留埃及首都開羅，試圖與哈馬斯重啟停火會談，但數小時後返回以色列。

英媒上周六指美國總統拜登上月宣布退出總統選舉，令以色列總理內塔尼亞胡更有膽量攻擊伊朗，他認為就算攻擊伊朗等敵人，拜登仍會全力支持他。以媒則報道，內塔尼亞胡上周四與拜登通電話時，表明以色列推進加薩停火協議談判，即將派出代表團恢復參與談判，拜登怒斥「別再對我胡說八道」。

以恐襲1死 巴刀煞被擊斃 以色列中部城市霍隆昨日有4名以色列人被人用刀襲擊，其中一名70多歲女子死亡，3名男子受傷。警方指施襲者是一名來自約旦河西岸的巴勒斯坦男子，他已經被擊斃，定性事件為恐怖襲擊，仍然在調查他是否單獨犯案及行兇動機。