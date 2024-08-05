美司令中東動員協防 以色列研先攻伊朗

料報復較4月激烈 以方或擴至5條戰線 哈馬斯及黎巴嫩真主黨先後有高層遇襲喪生，伊朗和真主黨威脅報復以色列，中東地區戰爭一觸即發。以色列預計伊朗最快今日施襲，美國中央司令部司令庫里拉上周六抵達中東，動員盟友協防以色列。以色列正研究多個可能局面，包括發動先發制人攻擊、戰事擴大至5條戰線等。

美國官員估計，伊朗的任何報復行動都將採用與今年4月直接打擊以色列的相同策略，但範圍可能更大，而且可能涉及真主黨的參與。華府憂慮今次更難動員與4月相同的國際和區域盟國協防以色列，因為哈馬斯政治局主席哈尼亞遇刺身亡觸發更高漲的反以色列情緒。

將訪約旦 冀助攔截無人機 美國官員稱，庫里拉此行雖然在中東局勢上周升級前已安排好，但他會嘗試動員盟國協助以色列應對來自伊朗和真主黨的攻勢，他將到訪數個海灣國家、約旦和以色列。官員指出，約旦是一個關鍵行程，她在4月協防以色列擔當顯著角色，在領空攔截了飛向以色列的伊朗無人機，又允許美國和以色列戰機利用約旦空域攔截伊朗無人機，美方希望約旦在必要時再發揮相同作用。

美國和以色列目前未知伊朗和真主黨會協同攻擊抑或分開發動攻勢，兩者應該仍在敲定軍事計劃和等待政治領袖批准。美國國防部上周五宣布加強中東軍力，目的是震懾伊朗和真主黨，並影響他們的軍事計劃。以色列預期今次的攻擊強度，會比伊朗今年4月發動的直接打擊更大。

以色列官員指，真主黨有意發動重大攻擊，不會只限於軍事目標，而伊朗則未決定攻擊規模。

以色列上周展開一系列的政治和軍事層面討論，相信針對以色列的混合或獨立攻擊是無可避免，但時機和規模仍有不確定性。一名以色列高官表示，如果攻勢來自多方且非常快速，以色列和美國將難以應付，或導致大量傷亡，相對地美以能採取更有力的反擊。美國總統拜登上周六被問及伊朗會否讓步時，他只說「我希望這樣，我不知道」。同日，美國、法國、英國、意大利、埃及繼續外交斡旋，尋求避免局勢進一步升級。

也門叛軍疑恢復襲紅海商船 英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）昨日指，獲伊朗支持的也門叛軍青年運動當天襲擊一艘穿越亞丁灣的貨櫃船，是青年運動時隔約兩周恢復攻擊紅海航道的商船，青年運動暫未承認施襲。青年運動發射導彈命中位於也門亞丁省東南方約225公里海域的貨櫃船，它沒有起火、入水或漏油。遇襲貨櫃船Groton號懸掛利比里亞國旗，由希臘擁有，從阿聯酋富查伊拉港出發，原定前往沙特阿拉伯吉達港。

美國中央司令部同日公布，中央司令部部隊過去24小時內成功摧毀位於也門境內叛軍控制區的一枚導彈和發射器。有關武器對區內的美國與聯軍部隊、商船構成迫在眉睫的威脅，部隊採取行動擊落它來確保航行自由，令國際海域更安全。本報綜合報道