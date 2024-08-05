山西漢捅死攜刀索財男 獲改輕罪提前放監

犯案逃亡3年落網 本判故意殺人囚終身 山西省大同市一名男子2005年搶刀捅死另一名前來索取財物男子後，被判故意殺人罪名成立，原定2026年出獄。內媒上周六報道，他由2019年起提出上訴，獲改判故意傷害罪成，得以提前兩年出獄。

案情指，楊輝的手機2004年被張×騙走，於是決定報警，成功令對方受罰。2005年8月23日，他在車房再遇張×，遭到對方索要錢財，故給予240元（人民幣‧下同，約262港元），同時借出200元（約218港元）。在雙方發生肢體衝突期間，楊輝更搶走張×手中尖刀，連捅對方頭部及頸部多次。經搶救後，張×證實死亡，楊輝卻逃之夭夭。

直至2008年5月8日，楊輝終於在河北省張家口市落網，之後被大同市中級人民法院裁定故意殺人罪成，被判終身監禁，同時需向張×家屬賠償19萬元（約20.7萬港元）。經多次減刑，楊輝刑期由終身監禁改成有期徒刑，預計2026年可以出獄。

現列故意傷害罪成 經過11年時間，楊輝2019年提出再審申請，大同市中級人民法院2021年決定維持原判。他之後上訴至山西省高級人民法院，直至本年6月獲改判故意傷害罪成，被判監禁9年，賠償受害者家屬13萬元（約14.2萬港元）。

經改判，楊輝刑期僅到2017年5月7日為止，即代表他可提前出獄。他計劃未來休息一段時間，待調整狀態後再尋找工作。本報綜合報道