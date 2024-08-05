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K場捅斃馬籍男 台漢監11年
台灣海洋大學一名馬來西亞籍陳姓男學生去年11月14日晚上與多人前往卡拉OK唱歌，陳志鴻友人誤闖包廂，雙方翌日凌晨爆發衝突，其中陳男遭陳志鴻用刀刺中，送院後證實死亡。基隆法院上周六裁定疑犯陳志鴻傷害致死罪罪成，判處有期徒刑11年。（綜合報道）
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