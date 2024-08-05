兩岸國際

K場捅斃馬籍男 台漢監11年

台灣海洋大學一名馬來西亞籍陳姓男學生去年11月14日晚上與多人前往卡拉OK唱歌，陳志鴻友人誤闖包廂，雙方翌日凌晨爆發衝突，其中陳男遭陳志鴻用刀刺中，送院後證實死亡。基隆法院上周六裁定疑犯陳志鴻傷害致死罪罪成，判處有期徒刑11年。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc