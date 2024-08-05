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台父虐殺子 母妨害發育囚2年
台灣台南市一名兩歲謝姓男童去年懷疑受虐後獲安置，不過返家僅3個月再遭32歲陳姓生父透過多種手法虐待，包括肛門遭到灌水及懸空11樓等，直至同年10月18日出現敗血性休克死亡。男童43歲謝姓生母近日被台南地方法院依家暴妨害幼童發育罪處刑兩年，生父則另案起訴。（綜合報道）
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